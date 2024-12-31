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Несколько топ-клубов нацелились на защитника Барселоны
Каталонцам сейчас деньги бы не помешали
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Андреас Кристенсен вернулся к тренировкам с группой в это воскресенье после преодоления тендинопатии левого ахиллова сухожилия. Он не играл с первого тура в Валенсии в августе, но его рыночная стоимость остается неизменной. Кроме того, защитник "Барселоны" находится на радаре в нескольких топ-клубах Европы.
Как информирует Mundo Deportivo, "Ювентус" и "МЮ" очень серьезно заинтересованы в приобретении 28-летнего датчанина. "Красные дьяволы" имеют серьезные проблемы в обороне, а его опыт игры в АПЛ и в схеме с тремя защитниками также привлекает англичан. "Ювентус" имеет кадровые потери, поскольку из-за травм надолго выбыли Бремер и Кабаль, а ветеран команды Данило может сменить прописку зимой.
Отметим, что по данным transfermarkt, стоимость Андреаса Кристенсена составляет 20 млн евро.
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