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Несколько топ-клубов нацелились на защитника Барселоны

Испания

Каталонцам сейчас деньги бы не помешали

Несколько топ-клубов нацелились на защитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Андреас Кристенсен вернулся к тренировкам с группой в это воскресенье после преодоления тендинопатии левого ахиллова сухожилия. Он не играл с первого тура в Валенсии в августе, но его рыночная стоимость остается неизменной. Кроме того, защитник "Барселоны" находится на радаре в нескольких топ-клубах Европы.

Как информирует Mundo Deportivo, "Ювентус" и "МЮ" очень серьезно заинтересованы в приобретении 28-летнего датчанина. "Красные дьяволы" имеют серьезные проблемы в обороне, а его опыт игры в АПЛ и в схеме с тремя защитниками также привлекает англичан. "Ювентус" имеет кадровые потери, поскольку из-за травм надолго выбыли Бремер и Кабаль, а ветеран команды Данило может сменить прописку зимой.

Отметим, что по данным transfermarkt, стоимость Андреаса Кристенсена составляет 20 млн евро.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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