"Не считаю это безумием". Карвахаль рассказал о своих планах в случае ухода из Реала

Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль готов кардинально сменить обстановку в случае ухода из мадридского клуба.

"Не считаю безумием поехать на Ближний Восток. "Аль-Гарафа", за которую выступает Хоселу (экс-нападающий "сливочных") - это вероятный вариант. Он уже сказал мне: "Я жду тебя здесь, приберегаю для тебя место правого защитника". Это соревнование, в котором все стадионы находятся близко, там очень высокое качество жизни", - сказал Карвахаль в интервью Esquire.