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"Не считаю это безумием". Карвахаль рассказал о своих планах в случае ухода из Реала
В Европе играть не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль готов кардинально сменить обстановку в случае ухода из мадридского клуба.
"Не считаю безумием поехать на Ближний Восток. "Аль-Гарафа", за которую выступает Хоселу (экс-нападающий "сливочных") - это вероятный вариант. Он уже сказал мне: "Я жду тебя здесь, приберегаю для тебя место правого защитника". Это соревнование, в котором все стадионы находятся близко, там очень высокое качество жизни", - сказал Карвахаль в интервью Esquire.
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Источник:Esquire
Опубликовал: Александр Бураков
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