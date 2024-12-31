  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Не считаю это безумием". Карвахаль рассказал о своих планах в случае ухода из Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не считаю это безумием". Карвахаль рассказал о своих планах в случае ухода из Реала

Испания

В Европе играть не будет

"Не считаю это безумием". Карвахаль рассказал о своих планах в случае ухода из Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль готов кардинально сменить обстановку в случае ухода из мадридского клуба.

"Не считаю безумием поехать на Ближний Восток. "Аль-Гарафа", за которую выступает Хоселу (экс-нападающий "сливочных") - это вероятный вариант. Он уже сказал мне: "Я жду тебя здесь, приберегаю для тебя место правого защитника". Это соревнование, в котором все стадионы находятся близко, там очень высокое качество жизни", - сказал Карвахаль в интервью Esquire.

По теме
yellow-arrow
Несколько топ-клубов нацелились на защитника Барселоны
yellow-arrow
Ни Судакова, ни Довбика. Сабо назвал тройку лучших украинских игроков 2024 года
yellow-arrow
Мбаппе признан лучшим футболистом Реала в декабре
Хоселу Реал (Мадрид) Аль-Гарафа Даниэль Карвахаль трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Esquire
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости