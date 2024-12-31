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Агент одного из лучших воспитанников Ла Масии считает, что футболист нужен Барселоне

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Футбольний агент прокомментировал возможную аренду игрока

Агент одного из лучших воспитанников Ла Масии считает, что футболист нужен Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Жорже Мендеш, агент 22-летнего Ансу Фати из "Барселоны", прокомментировал возможную аренду своего клиента и рассказал о важности молодого игрока для его родного клуба.

"Два года назад Ансу Фати был одним из лучших молодых игроков мира. Ему не повезло с травмами, но я уверен, что он сможет преодолеть все эти трудности. Он вернется на свой уровень и продолжит завоевывать сердца болельщиков "Барселоны".

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"Отправится ли Ансу Фати в аренду? Это вопрос к "Барселоне". Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть за этот клуб. Ему нужно набрать физическую форму, чтобы иметь уверенность. Когда он будет готов на все 100%, он понадобится "Барсе". Он уникальный игрок", — сказал Мендеш для Mundo Deportivo.

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В этом сезоне Ансу Фати выходил на поле в семи матчах за "Барселону" во всех турнирах, сыграв суммарно 158 минут.

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Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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