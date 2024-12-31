Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент одного из лучших воспитанников Ла Масии считает, что футболист нужен Барселоне
Футбольний агент прокомментировал возможную аренду игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жорже Мендеш, агент 22-летнего Ансу Фати из "Барселоны", прокомментировал возможную аренду своего клиента и рассказал о важности молодого игрока для его родного клуба.
"Два года назад Ансу Фати был одним из лучших молодых игроков мира. Ему не повезло с травмами, но я уверен, что он сможет преодолеть все эти трудности. Он вернется на свой уровень и продолжит завоевывать сердца болельщиков "Барселоны".
"Отправится ли Ансу Фати в аренду? Это вопрос к "Барселоне". Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть за этот клуб. Ему нужно набрать физическую форму, чтобы иметь уверенность. Когда он будет готов на все 100%, он понадобится "Барсе". Он уникальный игрок", — сказал Мендеш для Mundo Deportivo.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Ансу Фати выходил на поле в семи матчах за "Барселону" во всех турнирах, сыграв суммарно 158 минут.
Популярное сейчас
- Умер экс-футболист Вереса - он находился в реанимации после ДТП
- Сенсационное поражение Челси, Милан представил нового тренера, МЮ снова разочаровал. Главные новости за 30 декабря
- Вацко – о Забарном: Он превратился в терминатора. В контексте требований Борнмута трансфер оценивают в 80 млн
- Полузащитник Манчестер Сити выбрал лучшего между Месси и Роналду
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО