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Игрок Севильи может покинуть Ла Лигу этой зимой
Валенсия также заинтересована в его уходе
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Рафа Мир этим летом присоединился к "Валенсии" на правах аренды. Однако "летучие мыши" с новым тренером Карлосом Корбераном во главе и экономическими трудностями, решили внести его в список тех, с кем стоит попрощаться зимой. Разорвать арендное соглашение в январе будет нелегко, поскольку "Севилья" не желает принимать его обратно, если не будет найдена другая команда, которая возьмет на себя экономические условия, которые были согласованы ранее. Учитывая сдержанные спортивные результаты и юридическую ситуацию, которая еще не решена, нападающий оказался перед сложным сценарием.
Как сообщает Estadio Deportivo, было рассмотрено несколько вариантов его отъезда, включая лиги Мексики, Ближнего Востока, МЛС и даже некоторые второстепенные европейские чемпионаты, такие как Греция. Однако неспортивное прошлое игрока осложнило переговоры, и многие клубы не решались взять на себя риск подписать его. "Севилья" и "Валенсия" ищут решение как можно скорее, осознавая, что его дальнейшая карьера в Испании не является жизнеспособной, оставляя игроку единственную альтернативу для продолжения карьеры - переход в другой чемпионат.
Добавим, что в этом сезоне Рафа Мир провел 7 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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