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Мбаппе рассказал, что хотел бы выиграть все трофеи в 2025 году

Испания

По словам футболиста, в 2025 году Реал должен выиграть все возможные трофеи

Мбаппе рассказал, что хотел бы выиграть все трофеи в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Реала" Килиан Мбаппе рассказал о своих амбициозных планах в 2025 году.

"Наша цель - быть сильнее и быть счастливыми. В 2025 году мы должны выиграть все", - сказал Мбаппе.

Килиан перешел в мадридский клуб летом 2024 года как свободный агент. Футболист в текущем сезоне сыграл 24 матча, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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