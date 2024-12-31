Мбаппе рассказал, что хотел бы выиграть все трофеи в 2025 году

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе рассказал о своих амбициозных планах в 2025 году.

"Наша цель - быть сильнее и быть счастливыми. В 2025 году мы должны выиграть все", - сказал Мбаппе.

Килиан перешел в мадридский клуб летом 2024 года как свободный агент. Футболист в текущем сезоне сыграл 24 матча, забил 14 голов и отдал 4 ассиста.