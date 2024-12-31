Звёздный футболист Реала получил ещё одну индивидуальную награду. Фото

Звёздный футболист "Реала" получил ещё одну индивидуальную награду.

Нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор признан лучшим игроком иберо-американского происхождения по версии агентства EFE. Награду вручил президент Мигель Анхель Оливер в сопровождении Роберто Карлоса. Бразилец получил подобную награду в 1998 году.

Президент оценил заслуги Винисиуса по его статистике и его вкладу в завоеванные титулы его командой, как по голам, так и по результативным передачам в финалах, таких как Лига чемпионов или Межконтинентальный кубок.

Vinicius recibe el Trofeo EFE al mejor jugador Iberoamericano 2024.https://t.co/1d2noHaz51 pic.twitter.com/YUwu6vHfAV — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 31, 2024

Нападающий "Реала" поблагодарил свою команду и сказал, что футболисты этому поспособствовали.

"Я очень рад, но хочу напомнить, что без моих товарищей по команде я не смог бы добавить этой радости, они делают самое сложное, и я надеюсь, что это не последнее, и таких наград может появиться больше. Мы заканчиваем год с хорошими чувствами и встречаемся с новым, который наступит с большим нетерпением, чтобы выиграть больше и показать нашу лучшую версию", - сказал Винисиус.

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К слову, для Винисиуса – третья награда EFE и он седьмой бразилец, получивший её.