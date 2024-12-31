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Компания Limak, которая работает над реконструкцией Камп Ноу, хочет взяться восстанавливать стадионы других клубов Ла Лиги
Limak хочет расширить свою деятельность в Испании
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Турецкая строительная компания Limak, которая успешно выполняет масштабную реконструкцию легендарного стадиона "Камп Ноу", имеет амбициозные планы по расширению своей деятельности в Испании.
По данным издания Relevo, компания рассматривает возможность взяться за реконструкцию стадионов двух других испанских грандов - "Севильи" и "Реал Бетиса".
Реконструкция "Камп Ноу" стала для Limak первым крупным проектом в Испании, и компания, по предварительным оценкам, произвела положительное впечатление на "Барселону", несмотря на некоторые задержки в работах.
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