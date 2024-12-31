Компания Limak, которая работает над реконструкцией Камп Ноу, хочет взяться восстанавливать стадионы других клубов Ла Лиги

Турецкая строительная компания Limak, которая успешно выполняет масштабную реконструкцию легендарного стадиона "Камп Ноу", имеет амбициозные планы по расширению своей деятельности в Испании.

По данным издания Relevo, компания рассматривает возможность взяться за реконструкцию стадионов двух других испанских грандов - "Севильи" и "Реал Бетиса".

Реконструкция "Камп Ноу" стала для Limak первым крупным проектом в Испании, и компания, по предварительным оценкам, произвела положительное впечатление на "Барселону", несмотря на некоторые задержки в работах.