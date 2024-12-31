Лунин и Куртуа помогли Реалу установить рекорд среди команд из топ-5 лиг Европы в 2024 году

Мадридский "Реал", благодаря усилиям Андрея Лунина и Тибо Куртуа, установил рекорд по количеству сухих поединков среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов в 2024 календарном году.

"Сливочные" провели 20 матчей в Ла Лиге, сохранив собственные ворота на замке, что является лучшим показателем среди всех команд Европы из топ-5 лиг. Также мадридский клуб повторил собственное достижение 1995 года, когда им тоже удалось отыграть на ноль в 20 играх чемпионата.

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Добавим, что на данный момент "Реал" занимает вторую строчку в Ла Лиге, набрав 40 очков после первых 18-ти матчей в чемпионате Испании, уступая на один пункт "Атлетико", который лидирует в турнирной таблице.