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Лунин и Куртуа помогли Реалу установить рекорд среди команд из топ-5 лиг Европы в 2024 году

Испания

Интересная статистика

Лунин и Куртуа помогли Реалу установить рекорд среди команд из топ-5 лиг Европы в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал", благодаря усилиям Андрея Лунина и Тибо Куртуа, установил рекорд по количеству сухих поединков среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов в 2024 календарном году.

"Сливочные" провели 20 матчей в Ла Лиге, сохранив собственные ворота на замке, что является лучшим показателем среди всех команд Европы из топ-5 лиг. Также мадридский клуб повторил собственное достижение 1995 года, когда им тоже удалось отыграть на ноль в 20 играх чемпионата.

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Добавим, что на данный момент "Реал" занимает вторую строчку в Ла Лиге, набрав 40 очков после первых 18-ти матчей в чемпионате Испании, уступая на один пункт "Атлетико", который лидирует в турнирной таблице.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
31.12.2024 в 16:10
Реал Мадрид - команда рекордів. А путал@на збірник антирекордів
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
31.12.2024 в 16:10
Реал Мадрид - команда рекордів. А путал@на збірник антирекордів
Ответить
0
0

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