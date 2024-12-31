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Реал провёл открытую тренировку. Реакция футболистов

Испания

Футболисты устроили праздник болельщикам

Реал провёл открытую тренировку. Реакция футболистов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" провёл открытую тренировку.

На стадионе "Альфредо Ди Стефано" собрались, по словам клуба, тысячи болельщиков, которые аплодировали голам своих кумиров. На тренировку также привезли 5 кубков, которые выиграл "Реал" в 2024 году.

В конце тренировки футболисты "Реала" подходили к болельщикам, чтобы раздать автографы, сфотографироваться и подарить мячи.

Футболисты делились своими эмоциями.

"Это очень важный день для нас и болельщиков в последний день года. Это придает нам очень хорошую энергию. Я очень рад признанию болельщиков, которые придают нам сил, в которых мы нуждаемся. Я надеюсь, что мы выступаем в своих лучших проявлениях, чтобы доставить радость болельщикам", - сказал Винисиус Жуниор.

Джуд Беллингем сказал, что дни с болельщиками особенные.

"Мы хотим больше титулов в новом году, потому что это самое главное. Очень важна поддержка болельщиков. Они поддерживают нас в каждом матче, и эти дни особенные", - заявил Беллингем.

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"Реал" ближайший матч сыграет 3 января против "Валенсии" в Ла Лиге.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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