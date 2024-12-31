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Реал провёл открытую тренировку. Реакция футболистов
Футболисты устроили праздник болельщикам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" провёл открытую тренировку.
На стадионе "Альфредо Ди Стефано" собрались, по словам клуба, тысячи болельщиков, которые аплодировали голам своих кумиров. На тренировку также привезли 5 кубков, которые выиграл "Реал" в 2024 году.
В конце тренировки футболисты "Реала" подходили к болельщикам, чтобы раздать автографы, сфотографироваться и подарить мячи.
???????? It's all for you, #Madridistas!#RMCity pic.twitter.com/bJNYw0a071— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) December 31, 2024
Футболисты делились своими эмоциями.
"Это очень важный день для нас и болельщиков в последний день года. Это придает нам очень хорошую энергию. Я очень рад признанию болельщиков, которые придают нам сил, в которых мы нуждаемся. Я надеюсь, что мы выступаем в своих лучших проявлениях, чтобы доставить радость болельщикам", - сказал Винисиус Жуниор.
Джуд Беллингем сказал, что дни с болельщиками особенные.
"Мы хотим больше титулов в новом году, потому что это самое главное. Очень важна поддержка болельщиков. Они поддерживают нас в каждом матче, и эти дни особенные", - заявил Беллингем.
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"Реал" ближайший матч сыграет 3 января против "Валенсии" в Ла Лиге.
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