Реал провёл открытую тренировку. Реакция футболистов

Мадридский "Реал" провёл открытую тренировку.

На стадионе "Альфредо Ди Стефано" собрались, по словам клуба, тысячи болельщиков, которые аплодировали голам своих кумиров. На тренировку также привезли 5 кубков, которые выиграл "Реал" в 2024 году.

В конце тренировки футболисты "Реала" подходили к болельщикам, чтобы раздать автографы, сфотографироваться и подарить мячи.

Футболисты делились своими эмоциями.

"Это очень важный день для нас и болельщиков в последний день года. Это придает нам очень хорошую энергию. Я очень рад признанию болельщиков, которые придают нам сил, в которых мы нуждаемся. Я надеюсь, что мы выступаем в своих лучших проявлениях, чтобы доставить радость болельщикам", - сказал Винисиус Жуниор.

Джуд Беллингем сказал, что дни с болельщиками особенные.

"Мы хотим больше титулов в новом году, потому что это самое главное. Очень важна поддержка болельщиков. Они поддерживают нас в каждом матче, и эти дни особенные", - заявил Беллингем.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Реал" ближайший матч сыграет 3 января против "Валенсии" в Ла Лиге.