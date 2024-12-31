Мы ещё ничего не достигли. Полузащитник Ньюкасла рассказал о голе и эмоциях после матча против Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Ньюкасла" рассказал о голе и эмоциях после матча с "Манчестер Юнайтед".

По словам Жоэлинтона, победа над "Юнайтед" - идеальное завершение 2024 года. Также бразилец рассказал, как забил гол.

"Это был идеальный способ завершить 2024 год. Победа на выезде и возвращение команды в топ-4 — это было отличное чувство для игроков и болельщиков. Мы знали о нашем рекорде на "Олд Траффорд" (одна победа в Премьер-лиге до вечера понедельника). Я здесь уже пять с половиной лет, и у нас были сложные игры. Болельщикам тоже пришлось нелегко.

Приехать сюда, сыграть в отличный футбол и победить — это потрясающее чувство. Что касается гола, я рассчитал время и хотел оказаться в штрафной. Мне нужно было воспользоваться шансом, когда он представился. Мы хорошо играли в последних нескольких матчах, и мы довольны собой, а я чувствую себя хорошо физически. Мы уверены в себе, наслаждаемся футболом и играем свободно, и это может продолжаться ещё долго", - сказал Жоэлинтон.