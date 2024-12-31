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Форвард Реала получил травму во время открытой тренировки

Испания
Обновлено

Игрок, вероятно, не сыграет против Валенсии

Форвард Реала получил травму во время открытой тренировки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" начал подготовку ко второй половине сезона, однако не без инцидентов.

Во время открытой тренировки, которая состоялась во вторник, молодой бразильский талант Эндрик получил травму в результате столкновения с партнером по команде, и ему понадобилась медицинская помощь.

Хотя футболист сумел продолжить тренировку, его участие в ближайшем матче "Реала" против "Валенсии" под вопросом.

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Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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