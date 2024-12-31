Форвард Реала получил травму во время открытой тренировки

Мадридский "Реал" начал подготовку ко второй половине сезона, однако не без инцидентов.

Во время открытой тренировки, которая состоялась во вторник, молодой бразильский талант Эндрик получил травму в результате столкновения с партнером по команде, и ему понадобилась медицинская помощь.

Хотя футболист сумел продолжить тренировку, его участие в ближайшем матче "Реала" против "Валенсии" под вопросом.