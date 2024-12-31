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Форвард Реала получил травму во время открытой тренировки
Игрок, вероятно, не сыграет против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" начал подготовку ко второй половине сезона, однако не без инцидентов.
Во время открытой тренировки, которая состоялась во вторник, молодой бразильский талант Эндрик получил травму в результате столкновения с партнером по команде, и ему понадобилась медицинская помощь.
Хотя футболист сумел продолжить тренировку, его участие в ближайшем матче "Реала" против "Валенсии" под вопросом.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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