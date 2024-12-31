Три испанских гранда хотят усилить состав своих команд защитниками Спортинга

Три испанских гранда внимательно наблюдают за прогрессом двух центрбеков португальского "Спортинга".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, представители скаутских отделов "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" активно следят за 21-летними Усманом Диоманде и Зеном Дебастом из "Спортинга".

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Оба футболиста являются ключевыми игроками своей команды, проведя в этом сезоне по 22 матча во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Диоманде в 40 миллионов евро, а Дебаста — в 24 миллиона.