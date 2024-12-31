Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три испанских гранда хотят усилить состав своих команд защитниками Спортинга
Оборона португальского клуба может похвастаться талантливыми футболистами
Getty Images/Global Images Ukraine
Три испанских гранда внимательно наблюдают за прогрессом двух центрбеков португальского "Спортинга".
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, представители скаутских отделов "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" активно следят за 21-летними Усманом Диоманде и Зеном Дебастом из "Спортинга".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Оба футболиста являются ключевыми игроками своей команды, проведя в этом сезоне по 22 матча во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Диоманде в 40 миллионов евро, а Дебаста — в 24 миллиона.
Популярное сейчас
- Перспективный центрбек Руха отправится на сборы с Динамо
- Умер экс-футболист Вереса - он находился в реанимации после ДТП
- Экс-полузащитник Реала: Лунин был неожиданным героем и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал ЛЧ
- Барселона придумала как зарегистрировать Ольмо. Конкурент следит за ситуацией с футболистом
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина