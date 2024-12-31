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Три испанских гранда хотят усилить состав своих команд защитниками Спортинга

Испания

Оборона португальского клуба может похвастаться талантливыми футболистами

Три испанских гранда хотят усилить состав своих команд защитниками Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Три испанских гранда внимательно наблюдают за прогрессом двух центрбеков португальского "Спортинга".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, представители скаутских отделов "Реала", "Атлетико" и "Барселоны" активно следят за 21-летними Усманом Диоманде и Зеном Дебастом из "Спортинга".

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Оба футболиста являются ключевыми игроками своей команды, проведя в этом сезоне по 22 матча во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Диоманде в 40 миллионов евро, а Дебаста — в 24 миллиона.

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Спортинг (Лиссабон) Атлетико (Мадрид) Барселона Реал (Мадрид) Зено Дебаст Усман Диоманде
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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