Спустя год. Центральный защитник Реала вернулся к тренировкам

Центральный защитник "Реала" вернулся к тренировкам спустя год отсутствия.

Фабрицио Романо выложил фотографию, на которой Давид Алаба тренируется на поле вместе с командой.

⚪️???? David Alaba, back in team training with Real Madrid! pic.twitter.com/WH7sCvl9ih — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024

Давид Алаба получил травму крестов 17 декабря 2023 года в матче против "Вильярреала". На 35-й минуте поединка защитника заменили.

Алаба в прошлом сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах за испанский клуб, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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Футболист стал игроком "Реала" в сезоне 2021/22 перейдя свободным агентом из мюнхенской "Баварии".

Контракт австрийского защитника с испанским клубом действителен до 2026 года.