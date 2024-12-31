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Спустя год. Центральный защитник Реала вернулся к тренировкам
Нужное возвращение
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Реала" вернулся к тренировкам спустя год отсутствия.
Фабрицио Романо выложил фотографию, на которой Давид Алаба тренируется на поле вместе с командой.
⚪️???? David Alaba, back in team training with Real Madrid! pic.twitter.com/WH7sCvl9ih— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024
Давид Алаба получил травму крестов 17 декабря 2023 года в матче против "Вильярреала". На 35-й минуте поединка защитника заменили.
Алаба в прошлом сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах за испанский клуб, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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Футболист стал игроком "Реала" в сезоне 2021/22 перейдя свободным агентом из мюнхенской "Баварии".
Контракт австрийского защитника с испанским клубом действителен до 2026 года.
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