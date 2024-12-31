Реал хочет продлить сотрудничество со своим опытным центрбеком

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может продлить свое контрактное соглашение с клубом.

Как сообщает издание Marca, руководство "Реала" рассматривает вариант подписания нового договора с немецким футболистом, который будет действовать до 2027 или 2028 года.

Рюдигер перешел в "Реал" в 2022 году на правах свободного агента после окончания контракта с лондонским "Челси".