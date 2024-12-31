Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал хочет продлить сотрудничество со своим опытным центрбеком
Рюдигер, вероятно, подпишет новый договор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может продлить свое контрактное соглашение с клубом.
Как сообщает издание Marca, руководство "Реала" рассматривает вариант подписания нового договора с немецким футболистом, который будет действовать до 2027 или 2028 года.
Рюдигер перешел в "Реал" в 2022 году на правах свободного агента после окончания контракта с лондонским "Челси".
Читайте такжеОпубликована сборная 2024 года по версии IFFHS
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Перспективный центрбек Руха отправится на сборы с Динамо
- Умер экс-футболист Вереса - он находился в реанимации после ДТП
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000