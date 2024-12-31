  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал хочет продлить сотрудничество со своим опытным центрбеком
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал хочет продлить сотрудничество со своим опытным центрбеком

Испания

Рюдигер, вероятно, подпишет новый договор

Реал хочет продлить сотрудничество со своим опытным центрбеком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может продлить свое контрактное соглашение с клубом.

Как сообщает издание Marca, руководство "Реала" рассматривает вариант подписания нового договора с немецким футболистом, который будет действовать до 2027 или 2028 года.

Рюдигер перешел в "Реал" в 2022 году на правах свободного агента после окончания контракта с лондонским "Челси".

Читайте такжеОпубликована сборная 2024 года по версии IFFHS
По теме
yellow-arrow
Атлетико не будет вмешиваться, если чемпион мира 2018 года решит уйти из команды
yellow-arrow
Несколько английских команд готовы сойтись в борьбе за подписание звездного хавбека Барселоны
yellow-arrow
Спустя год. Центральный защитник Реала вернулся к тренировкам
Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости