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Атлетико не будет вмешиваться, если чемпион мира 2018 года решит уйти из команды

Испания

Лос-Анджелес заинтересован в подписании Гризманна

Атлетико не будет вмешиваться, если чемпион мира 2018 года решит уйти из команды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Будущее Антуана Гризманна в мадридском "Атлетико" остается неопределенным.

Как сообщает AS, "Атлетико" не будет возражать против перехода Гризманна, если он сам захочет сменить клуб. Однако, мадридцы не собираются отпускать своего футболиста за бесценок.

Контракт Гризманна истекает в 2026 году, хотя он может решить покинуть "Атлетико" следующим летом, чтобы перейти в MLS - сообщается, что ФК "Лос-Анджелес" очень заинтересован в его подписании.

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