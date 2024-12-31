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Полузащитник Реала подарил свою обувь болельщику. Видео

Испания

Добрый поступок

Полузащитник Реала подарил свою обувь болельщику. Видео

Фото: twitter.com/Camavinga

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Полузащитник "Реала" подарил свою обувь болельщику.

Эдуардо Камавинга на открытой тренировке подарил свои бутсы молодому фанату и уходило в раздевалку босым.

Позже французский футболист рассказал, почему так поступил.

"Я отдал ему свои туфли, мне все равно, заболею ли я завтра". Когда я был ребенком, я был таким же, как он, так что это важно. Поэтому я думаю, что важно возвращать людям то, что они нам дают.

С 2024 года я сохраняю завоеванные титулы и очень эмоциональные матчи, сыгранные на "Бернабеу". В 2025 году? Я все еще желаю много титулов и много эмоциональных моментов", - сказал Камавинга.

Момент попал на видео.

Напомним, "Реал" 31 декабря провёл открытую тренировку.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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