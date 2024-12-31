Агент Ольмо: Мой клиент хочет играть за Барселону

Агент известного испанского футболиста Дани Ольмо, Энди Бара, рассказал, что его клиент хочет останется в каталонской "Барселоне".

"Решение, которое принял Дани, - остаться "Барселоне", поскольку он хочет играть за этот клуб. Мы не рассматриваем никаких других вариантов. Ольмо хочет играть за "Барселону", - сказал Бара.

Напомним, что Дани был зарегистрирован лишь на временной основе до конца календарного года из-за финансовых ограничений Ла Лиги, касающихся "Барсы". А руководству испанского клуба пока не удалось перерегистрировать Ольмо на вторую половину сезона.