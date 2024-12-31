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Барселона снова в финансовой ловушке: проблемы с регистрацией игроков и превышение зарплатного лимита

Испания

Проблема с регистрацией игроков не решена

Барселона снова в финансовой ловушке: проблемы с регистрацией игроков и превышение зарплатного лимита

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает сталкиваться с серьезными финансовыми трудностями. Несмотря на обещания президента Жоана Лапорты по решению проблем с зарплатным лимитом, клуб снова оказался в затруднительном положении.

Основная проблема заключается в том, что "Барселона" не может зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Клуб пытается получить разрешение от Ла Лиги.

Текущий фонд заработной платы "Барселоны" превышает установленный лимит на 153 миллиона евро. Клуб имеет на 72 миллиона евро меньше средств, чем после трансферного окна прошлого лета. Такая ситуация возникла несмотря на подписание нового спонсорского соглашения с Nike, на которое клуб возлагал большие надежды.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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