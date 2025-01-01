Барселона обратилась к RFEF с просьбой о новых лицензиях для Ольмо и Пау Виктора, но Ла Лига считает этот вопрос закрытым

До конца 2024 года "Барселона" должна была решить вопрос об участии Дани Ольмо и Пау Виктора во второй половине сезона в составе своей команды. Ранее, в судебном порядке, каталонцы получали отказ в регистрации этих двух игроков, однако руководство клуба на этом не остановилось.

Как говорится на сайте "сине-гранатовых", в конце 31 декабря они подали заявку на получение новой лицензии для Даниэля Ольмо и Пау Виктора в королевскую футбольную федерацию Испании (RFEF). В то же время клуб отрицал, что просил или получал мораторий на эти действия от любого руководящего органа.

Ответ от Ла Лиги не заставил себя ждать, которая заявила, что по состоянию на 31 декабря "Барселона" не представила альтернативы, которая, в соответствии с правилами экономического контроля организации, позволила бы каталонцам зарегистрировать любого игрока со 2 января. "Сине-гранатовые" считают официальную реакцию Ла Лиги предсказуемой и сохраняют надежду, что им удастся сохранить Ольмо и Пау Виктора зарегистрированными на вторую половину сезона, с крайним сроком до пятницы 3 января, чтобы предоставить больше информации по этому вопросу.

Источники RFEF сообщили Mundo Deportivo, что они не могут оформить ни одной лицензии без одобрения Ла Лиги, чего до сих пор не произошло. Другое дело, что до 3 января, даты, которую неофициально объявила "Барса", клуб и ассоциация работодателей должны решить свои разногласия.