Легенда Севильи и сборной Испании эмоционально попрощался с футболом. ВИДЕО

Легенда "Севильи" и самый титулованный игрок в истории сборной Испании со слезами на глазах попрощался со своей игровой карьерой на переполненном стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

"Я живу, чтобы дарить радость болельщикам "Севильи" и Испании, и если бы не мое бедро, я бы продолжил, это точно. Вот почему мне было очень трудно сказать, что это конец сезона", — сказал Навас толпе из примерно 45 000 болельщиков. Я страдаю от проблем с бедром уже несколько лет, но в последние несколько недель состояние ухудшилось", — добавил Хесус.

За 18 сезонов в "Севилье" Навас провел 705 матчей за "бело-красных". Также испанец отыграл 183 игры за время своих выступлений в "Манчестер Сити" с 2013 по 2017 годы.

Среди 15 трофеев Наваса — рекордные четыре с Испанией (Чемпионат мира по футболу ФИФА 2010, Евро-2012, Лига наций УЕФА 2023 и Евро-2024) и восемь с "Севильей".