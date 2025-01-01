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Бетис проявляет интерес к одноклубнику Артема Довбика
Игрок не может похвастаться стабильными выступлениями в Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энцо Ле Фе не играет той роли, на которую рассчитывал в своем приключении в Серии А. Его ситуация ухудшилась с приходом Раньери на тренерскую скамейку, что заставило француза пересмотреть свое будущее в "Роме", оставив на столе вариант с уходом, чтобы он мог играть и чтобы его карьера не замедлилась.
По информации Marca, "Бетис" проявляет интерес к центральному полузащитнику. "Зелено-белые" зимой попытаются арендовать игрока с правом выкупа, поскольку финансовое положение команды и лимит зарплат серьезно усложняет возможность полноценного трансфера, если только в январе не произойдет серьезного перехода.
Добавим, что в этом сезоне Энцо Ле Фе провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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