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Бетис проявляет интерес к одноклубнику Артема Довбика

Испания

Игрок не может похвастаться стабильными выступлениями в Италии

Бетис проявляет интерес к одноклубнику Артема Довбика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Энцо Ле Фе не играет той роли, на которую рассчитывал в своем приключении в Серии А. Его ситуация ухудшилась с приходом Раньери на тренерскую скамейку, что заставило француза пересмотреть свое будущее в "Роме", оставив на столе вариант с уходом, чтобы он мог играть и чтобы его карьера не замедлилась.

По информации Marca, "Бетис" проявляет интерес к центральному полузащитнику. "Зелено-белые" зимой попытаются арендовать игрока с правом выкупа, поскольку финансовое положение команды и лимит зарплат серьезно усложняет возможность полноценного трансфера, если только в январе не произойдет серьезного перехода.

Добавим, что в этом сезоне Энцо Ле Фе провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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