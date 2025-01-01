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Амстердамский Аякс нацелился на молодого таланта аутсайдера Ла Лиги

Испания

Существует немалая вероятность, что игрок зимой покинет свой клуб

Амстердамский Аякс нацелился на молодого таланта аутсайдера Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вальядолид" занимает последнее место в испанском чемпионате. Несмотря на такой результат, в команде есть игроки, которые своей яркой игрой привлекают внимание многих команд.

По информации Mundo Deportivo, "Аякс" нацелился на молодого таланта Рауля Моро. Однако сделка, которую они рассматривают, может быть арендной с обязательной опцией выкупа в конце сезона. Амстердамцы имеют проблемы с финансами, а "Вальядолид" оценивает игрока в районе 10-15 млн евро в случае полноценного трансфера. Кроме того, на него также претендуют английские клубы, поэтому нидерландцам также надо выдержать конкуренцию с их стороны.

Добавим, что в этом сезоне Рауль Моро провел 17 матчей, где отметился 3 голами и одним ассистом.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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