Севилья сделала новое предложение по трансферу игрока Карабаха

Недавно "Севилья" уже предпринимала попытку подписать Жуниньо из "Карабаха", однако "Карабах" ее отклонил. На этом испанцы решили не останавливаться.

Сообщается, что "нервионцы" сделали новое предложение по трансферу нападающего азербайджанского клуба. "Севилья" предложила за бразильца 3 млн евро плюс бонусы, которые могут достичь еще полмиллиона. Сам игрок очень заинтересован в этом переходе и уже достиг договоренности с андалузским клубом. Осталось дождаться ответа от "Карабаха".

Добавим, что в этом сезоне Жуниньо провел 26 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.