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"Флорентино говорил мне: "Не уходи". Моуринью признался, что жалеет об уходе из Реала
Хотелось перемен
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью вспомнил свой разговор с президентом "Реала" Флорентино Пересом перед своим уходом из мадридского клуба.
"Отказ Флорентино Пересу остается одним из самых больших сожалений. Он говорил мне: "Не уходи сейчас, ты уже сделал самое трудное, а самое лучшее еще впереди. Оставайся в "Реале". Но я хотел вернуться в "Челси" после трех тяжелых лет в Испании", - рассказал Жозе в интервью Corriere dello Sport.
Напомним, Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 годы. За это время португальский специалист завоевал со "сливочными" Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
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