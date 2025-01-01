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Ла Лига исключает из состава Барселоны Ольмо и Пау Виктора, но оставляет Кристенсена
Вот это Дани наигрался в столице Каталонии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера вечером "Барселона" подала заявку в Королевскую футбольную федерацию Испании (RFEF) на получение новой лицензии для Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Для такого решения им нужно одобрение Ла Лиги, однако они ее не получат.
Сегодня на официальном сайте Ла Лиги, в разделе "Состав "Барселоны"", убрали карточки Дани Ольмо и Пау Виктора с соответствующими номерами (20 и 18). Зато появился Андреас Кристенсен, чья регистрация была снята из-за длительной травмы в августе, что позволило экс-игроку "Лейпцига" быть зарегистрированным, начиная с третьего тура.
В случае с Ольмо и Пау Виктором, зарплатные ограничения "Барселона" не позволили им быть заявленными на весь сезон. В течение всего вчерашнего дня каталонская команда собирала дополнительную информацию на запрос Ла Лиги относительно контрактов и гарантий оплаты за продажу VIP-мест на стадионе "Камп Ноу". Однако ассоциация работодателей не смогла подтвердить, что все доходы поступили в полном объеме. Источники в "Барселоне" надеются до 3 января объяснить всю информацию, которую они предоставили ранее, давая некоторую надежду на то, что Ольмо и Пау Виктор смогут продолжить играть за "сине-гранатовых" в этом сезоне.
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