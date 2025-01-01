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Мадридский Атлетико интересуется экс-игроком Сельты
Футболист хотел бы вернуться в Испанию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Габри Вейга сейчас играет за "Аль-Ахли" в Саудовской Аравии. С момента прибытия на Ближний Восток, центральный полузащитник доказал свое мастерство в другой конкурентной среде, но игрок хотел бы вернуться в Испанию, чем хочет воспользоваться представитель Ла Лиги.
По информации Fichajes, "Атлетико" интересуется экс-игроком "Сельты". "Матрасники" хотели бы привлечь полузащитника на правах аренды с правом выкупа, что позволило бы им оценить его адаптацию в команде, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства. Такой шаг не только усилил бы состав "Атлетико", но и дал бы игроку возможность закрепиться в одной из лучших европейских лиг. Возможность работать под руководством Симеоне, соревноваться на самом высоком уровне в Ла Лиге и еврокубках может стать ключом к его решению.
Добавим, что в этом сезоне Габри Вейга провел 19 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.
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