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Мадридский Атлетико интересуется экс-игроком Сельты

Испания

Футболист хотел бы вернуться в Испанию

Мадридский Атлетико интересуется экс-игроком Сельты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Габри Вейга сейчас играет за "Аль-Ахли" в Саудовской Аравии. С момента прибытия на Ближний Восток, центральный полузащитник доказал свое мастерство в другой конкурентной среде, но игрок хотел бы вернуться в Испанию, чем хочет воспользоваться представитель Ла Лиги.

По информации Fichajes, "Атлетико" интересуется экс-игроком "Сельты". "Матрасники" хотели бы привлечь полузащитника на правах аренды с правом выкупа, что позволило бы им оценить его адаптацию в команде, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства. Такой шаг не только усилил бы состав "Атлетико", но и дал бы игроку возможность закрепиться в одной из лучших европейских лиг. Возможность работать под руководством Симеоне, соревноваться на самом высоком уровне в Ла Лиге и еврокубках может стать ключом к его решению.

Добавим, что в этом сезоне Габри Вейга провел 19 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.

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Атлетико (Мадрид) Аль-Ахли (Джидда) Габри Вейга
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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