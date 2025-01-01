Стало известно, сколько предложил Реал Ливерпулю за трансфер Александера-Арнольда

"Реал Мадрид" продолжает активно работать над подписанием правого защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда. Мадридский клуб сделал предложение "красным", однако оно было отклонено.

Как сообщает Football-Еѕраna, первоначальное предложение "Реала" было в размере 10 миллионов. Впоследствии испанцы повысили до 25 миллионов евро, однако и эта сумма не удовлетворила руководство "Ливерпуля".

Но "Реал Мадрид" не отказывается от намерения подписать Александера-Арнольда. А сам игрок также заинтересован в переезде в Мадрид.