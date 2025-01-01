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Барселона заинтересована в юном таланте Монако

Испания

Испанцам придется побороться за таланта с другими топ-клубами

Барселона заинтересована в юном таланте Монако

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" активно следит за перспективным левым вингером "Монако" Элиссе Беном Сегиром.

Футболист сыграл в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" в сентябре, когда "Монако" одержал победу (2:1). После того матча каталонский клуб начал внимательно следить за молодым марокканцем.

Однако, каталонцам придется побороться за таланта с другими топ-клубами, в частности с грандами АПЛ.

Элиссе в текущем сезоне сыграл 23 матча, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

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Барселона Монако
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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01.01.2025 в 17:58
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
01.01.2025 в 17:58
Пєдофіли
Ответить
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