Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дани Ольмо прибыл на тренировочную базу Барселоны
Несмотря на проблемы клуба с регистрацией игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо прибыл на тренировочную базу "Барселоны" сегодня днем, 1-го января 2025 года, несмотря на проблемы каталонского гранда с регистрацией игрока. На официальном сайте Ла Лиги была убрана информация о том, что 26-летний Ольмо является игроком "Барсы".
Отмечается, что сегодняшняя тренировка "сине-гранатовых" запланирована на 18:00 по киевскому времени.
15.45h llega Dani Olmo a la ciudad deportiva. El Barça entrena hoy a las 17h #fcb #fcblive pic.twitter.com/zxMvjj1fGn— David Ibáñez (@DavidIbanez5) January 1, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также заметим, что ранее агент звездного футболиста сообщил о его намерении оставаться в команде.
Популярное сейчас
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- В Динамо вернутся два футболиста из аренды
- Ни Судакова, ни Довбика. Сабо назвал тройку лучших украинских игроков 2024 года
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Комментарии 1