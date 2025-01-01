Атакующий полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо прибыл на тренировочную базу "Барселоны" сегодня днем, 1-го января 2025 года, несмотря на проблемы каталонского гранда с регистрацией игрока. На официальном сайте Ла Лиги была убрана информация о том, что 26-летний Ольмо является игроком "Барсы".

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Отмечается, что сегодняшняя тренировка "сине-гранатовых" запланирована на 18:00 по киевскому времени.

15.45h llega Dani Olmo a la ciudad deportiva. El Barça entrena hoy a las 17h #fcb #fcblive pic.twitter.com/zxMvjj1fGn — David Ibáñez (@DavidIbanez5) January 1, 2025

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Также заметим, что ранее агент звездного футболиста сообщил о его намерении оставаться в команде.