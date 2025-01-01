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Дани Ольмо прибыл на тренировочную базу Барселоны

Испания

Несмотря на проблемы клуба с регистрацией игрока

Дани Ольмо прибыл на тренировочную базу Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Атакующий полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо прибыл на тренировочную базу "Барселоны" сегодня днем, 1-го января 2025 года, несмотря на проблемы каталонского гранда с регистрацией игрока. На официальном сайте Ла Лиги была убрана информация о том, что 26-летний Ольмо является игроком "Барсы".

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Отмечается, что сегодняшняя тренировка "сине-гранатовых" запланирована на 18:00 по киевскому времени.

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Также заметим, что ранее агент звездного футболиста сообщил о его намерении оставаться в команде.

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Барселона Дани Ольмо
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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.01.2025 в 18:00
Прибув, щоб забрати речі
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
01.01.2025 в 18:00
Прибув, щоб забрати речі
Ответить
0
0

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