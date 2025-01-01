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Саудовские клубы могут предложить Реалу за их звезду 400 млн евро - СМИ

Испания

Пока это только слухи

Саудовские клубы могут предложить Реалу за их звезду 400 млн евро - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что Винисиус неоднократно заявлял о своей преданности "Реалу" и желании остаться в клубе, слухи об интересе к нему со стороны саудовских грандов не утихают.

Как пишет Football-Еѕраna со ссылкой на Cadena SER, некоторые саудовские клубы могут предложить за Винисиуса около 400 миллионов евро.

Такое предложение ставит "Реал" перед сложным выбором: с одной стороны, клуб хочет сохранить свою звезду, с другой - отказаться от такой суммы денег будет крайне сложно.

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Винисиус Реал (Мадрид)
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.01.2025 в 19:34
Продавать однозначно если столько предлагают
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
01.01.2025 в 19:34
Продавать однозначно если столько предлагают
Ответить
0
0
Caballero (DC)
01.01.2025 в 19:20
Подумав, що за Луніна...
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0
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Gudvin85 (Киев)
01.01.2025 в 18:33
Доллар - ничто, нефть - всё!
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