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Саудовские клубы могут предложить Реалу за их звезду 400 млн евро - СМИ
Пока это только слухи
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что Винисиус неоднократно заявлял о своей преданности "Реалу" и желании остаться в клубе, слухи об интересе к нему со стороны саудовских грандов не утихают.
Как пишет Football-Еѕраna со ссылкой на Cadena SER, некоторые саудовские клубы могут предложить за Винисиуса около 400 миллионов евро.
Такое предложение ставит "Реал" перед сложным выбором: с одной стороны, клуб хочет сохранить свою звезду, с другой - отказаться от такой суммы денег будет крайне сложно.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
01.01.2025 в 19:34
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