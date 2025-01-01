Саудовские клубы могут предложить Реалу за их звезду 400 млн евро - СМИ

Несмотря на то, что Винисиус неоднократно заявлял о своей преданности "Реалу" и желании остаться в клубе, слухи об интересе к нему со стороны саудовских грандов не утихают.

Как пишет Football-Еѕраna со ссылкой на Cadena SER, некоторые саудовские клубы могут предложить за Винисиуса около 400 миллионов евро.

Такое предложение ставит "Реал" перед сложным выбором: с одной стороны, клуб хочет сохранить свою звезду, с другой - отказаться от такой суммы денег будет крайне сложно.