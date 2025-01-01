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Контракт Дани Ольмо может стоить Лапорте должности президента Барселоны

Испания

Конкуренты Лапорты активно используют эту ситуацию

Контракт Дани Ольмо может стоить Лапорте должности президента Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ситуация вокруг контракта Дани Ольмо может привести к серьезным последствиям для президента "Барселоны" Жоана Лапорты.

Как стало известно, конкуренты Лапорты активно используют ситуацию с контрактом Ольмо для дестабилизации клуба и подрыва позиций действующего президента "Барселоны". В последнее время они проводят ряд пресс-конференций, на которых обсуждают возможность вынесения вотума недоверия Жоану.

Для инициирования процедуры вотума недоверия необходимо собрать подписи 15% членов правления клуба. А для успешного отстранения Лапорты от должности нужно, чтобы за это решение проголосовало не менее 66,6%.

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Жоан Лапорта Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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