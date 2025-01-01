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Контракт Дани Ольмо может стоить Лапорте должности президента Барселоны
Конкуренты Лапорты активно используют эту ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация вокруг контракта Дани Ольмо может привести к серьезным последствиям для президента "Барселоны" Жоана Лапорты.
Как стало известно, конкуренты Лапорты активно используют ситуацию с контрактом Ольмо для дестабилизации клуба и подрыва позиций действующего президента "Барселоны". В последнее время они проводят ряд пресс-конференций, на которых обсуждают возможность вынесения вотума недоверия Жоану.
Для инициирования процедуры вотума недоверия необходимо собрать подписи 15% членов правления клуба. А для успешного отстранения Лапорты от должности нужно, чтобы за это решение проголосовало не менее 66,6%.
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