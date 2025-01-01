  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Легендарный экс-хавбек Арсенала назвал имя игрока, которого он считает одним из лучших в современном футболе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный экс-хавбек Арсенала назвал имя игрока, которого он считает одним из лучших в современном футболе

Испания

Трудно не согласиться с таким мнением

Легендарный экс-хавбек Арсенала назвал имя игрока, которого он считает одним из лучших в современном футболе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший легендарный полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети назвал имя игрока, которого он считает одним из лучших в современном футболе.

"Ламин Ямаль. Ему всего 17 лет, а он делает невероятные вещи на футбольном поле. Он провел замечательный прошлый сезон в составе "Барселоны", а также выиграл трофей со сборной Испании на Евро-2024, во время которого он был одним из лучших игроков своей команды".

Читайте такжеНесколько английских команд готовы сойтись в борьбе за подписание звездного хавбека Барселоны

"Он может играть как правой, так и левой ногой. К тому же, он очень быстрый, резкий и всегда принимает правильные решения с мячом. Он прекрасно двигается на поле, у него отличное видение игры, футбольный интеллект. Он обладает всеми необходимыми качествами уже в 17-летнем возрасте".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в этом сезоне Ламин Ямаль провел 21 игру в составе "Барселоны" во всех турнирах, отметившись 6 голами и 12 ассистами. Недавно 17-летний Ямаль получил приз "Golden Boy" по итогам 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Опытный защитник Ньюкасла может вернуться в Ла Лигу
yellow-arrow
Контракт Дани Ольмо может стоить Лапорте должности президента Барселоны
yellow-arrow
Саудовские клубы могут предложить Реалу за их звезду 400 млн евро - СМИ
Эммануэль Пети Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости