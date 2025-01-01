Легендарный экс-хавбек Арсенала назвал имя игрока, которого он считает одним из лучших в современном футболе

Бывший легендарный полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети назвал имя игрока, которого он считает одним из лучших в современном футболе.

"Ламин Ямаль. Ему всего 17 лет, а он делает невероятные вещи на футбольном поле. Он провел замечательный прошлый сезон в составе "Барселоны", а также выиграл трофей со сборной Испании на Евро-2024, во время которого он был одним из лучших игроков своей команды".

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"Он может играть как правой, так и левой ногой. К тому же, он очень быстрый, резкий и всегда принимает правильные решения с мячом. Он прекрасно двигается на поле, у него отличное видение игры, футбольный интеллект. Он обладает всеми необходимыми качествами уже в 17-летнем возрасте".

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Напомним, что в этом сезоне Ламин Ямаль провел 21 игру в составе "Барселоны" во всех турнирах, отметившись 6 голами и 12 ассистами. Недавно 17-летний Ямаль получил приз "Golden Boy" по итогам 2024 года.