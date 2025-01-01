"Барселона и ее болельщики заслуживают лучшего". Бывший соперник Лапорты высказался о проблемах команды с регистрацией игроков

Бывший кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт раскритиковал Жоана Лапорту из-за ситуации с регистрацией футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора.

"Это очень серьезная ситуация и рисует плохую картину лучшего клуба мира. Как и все болельщики "Барселоны", мы глубоко обеспокоены спортивными, финансовыми и институциональными последствиями. Это может даже привести к потере игрока, которого подписали всего четыре месяца назад за 55 миллионов евро из-за плохого планирования и непрофессионального менеджмента.

Мы даем президенту достаточное количество времени, чтобы объяснить все и показать немедленные действия со стороны клуба. Но мы будем оставаться бдительными. Мы не будем сидеть сложа руки, пока ресурсы и репутация клуба тратятся впустую, что сказывается на нас на поле. "Барселона" и ее болельщики заслуживают лучшего. Мы должны положить конец этой плохой практике и снова почувствовать гордость за наш клуб", - сказал Фонт.