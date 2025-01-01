Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико не заинтересован в подписании звездного хавбека Барселоны
Об этом сообщает издание AS
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация вокруг будущего Дани Ольмо в "Барселоне" остается неопределенной. Из-за финансовых проблем каталонского клуба, существует вероятность, что футболист может покинуть команду как свободный агент, если его не удастся зарегистрировать на вторую половину сезона.
Хотя "Атлетико Мадрид" неоднократно назывался одним из потенциальных претендентов на хавбека, издание AS сообщает, что мадридский клуб не намерен подписывать Ольмо.
По информации источника, внутри клуба утверждают, что вероятность перехода Ольмо в "Атлетико" равна нулю.
Напомним, что Дани был зарегистрирован лишь на временной основе до конца 2024 года из-за финансовых ограничений Ла Лиги, касающихся "Барсы". А руководству испанского клуба пока не удалось перерегистрировать Ольмо на вторую половину сезона.
Популярное сейчас
- Динамо интересуется еще одним игроком Руха - Источник
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- Звезда Ливерпуля сообщила руководству клуба, что хочет перейти в Реал
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина