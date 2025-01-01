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Атлетико не заинтересован в подписании звездного хавбека Барселоны

Испания

Об этом сообщает издание AS

Атлетико не заинтересован в подписании звездного хавбека Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ситуация вокруг будущего Дани Ольмо в "Барселоне" остается неопределенной. Из-за финансовых проблем каталонского клуба, существует вероятность, что футболист может покинуть команду как свободный агент, если его не удастся зарегистрировать на вторую половину сезона.

Хотя "Атлетико Мадрид" неоднократно назывался одним из потенциальных претендентов на хавбека, издание AS сообщает, что мадридский клуб не намерен подписывать Ольмо.

По информации источника, внутри клуба утверждают, что вероятность перехода Ольмо в "Атлетико" равна нулю.

Напомним, что Дани был зарегистрирован лишь на временной основе до конца 2024 года из-за финансовых ограничений Ла Лиги, касающихся "Барсы". А руководству испанского клуба пока не удалось перерегистрировать Ольмо на вторую половину сезона.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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