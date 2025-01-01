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RFEF и Ла Лига не позволяют Барселоне зарегистрировать игроков на вторую половину сезона

Испания

Каталонская сага продолжается

RFEF и Ла Лига не позволяют Барселоне зарегистрировать игроков на вторую половину сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) одобряет позицию руководства Ла Лиги и не позволяет "Барселоне" зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

Сообщается, что каталонский гранд не имеет возможности зарегистрировать обоих игроков из-за проблем, связанных с финансовым положением клуба. Согласно действующему регламенту, местная федерация футбола полностью поддерживает Ла Лигу в вопросе регистрации футболистов. Также известно, что "Барса" не сможет отпустить своих футболистов в аренду, поскольку они отсутствуют в заявке команды.

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Ранее Ла Лига на своем официальном сайте исключила из состава "Барселоны" Дани Ольмо и Пау Виктора, но оставила Андреаса Кристенсена, чья регистрация была снята из-за длительной травмы в августе.

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Барселона Ла Лига Дани Ольмо Королевская футбольная федерация Испании
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Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
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