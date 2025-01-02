Валенсия – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги сыграет против одного из аутсайдеров – "Валенсии". В случае победы "сливочные" выйдут на первое место турнирной таблицы, опередив "Атлетико", которое имеет игру в запасе. "Валенсия" же борется за выживание, поэтому тоже максимально настроена брать очки.

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Поединок двенадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Валенсия" – "Реал" состоится в пятницу, 3 января 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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