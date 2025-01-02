Полузащитник "Манчестер Сити" Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче".

По словам испанского футболиста для него это стало неожиданностью. Родри заметил, что если бы журналисты выбрали Роналду, то он тогда согласился бы

"Ну, это действительно стало неожиданностью, потому что он лучше всех знает, как работает эта премия и, прежде всего, как выбирают победителя

В этом году журналисты, которые голосовали, решили, что я должен победить.

Вероятно, именно эти журналисты в какой-то момент проголосовали за то, чтобы он победил, и я думаю, что тогда он согласился бы", - заявил Родри.