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Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"

Испания

Это стало неожиданностью

Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче".

По словам испанского футболиста для него это стало неожиданностью. Родри заметил, что если бы журналисты выбрали Роналду, то он тогда согласился бы

"Ну, это действительно стало неожиданностью, потому что он лучше всех знает, как работает эта премия и, прежде всего, как выбирают победителя

В этом году журналисты, которые голосовали, решили, что я должен победить.

Вероятно, именно эти журналисты в какой-то момент проголосовали за то, чтобы он победил, и я думаю, что тогда он согласился бы", - заявил Родри.

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Напомним, что Родри стал обладателем "Золотого Мяча" в 2024 году.

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Криштиану Роналду Золотой мяч Родри
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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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