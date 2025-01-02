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Мадридский Атлетико присматривается к полузащитнику Удинезе

Испания

Матрасники неоднократно пополнялись игроками из этого клуба

Мадридский Атлетико присматривается к полузащитнику Удинезе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Зимнее трансферное окно стартовало, однако предполагается, что "Атлетико" не будет слишком активно действовать в этот период. Это обстоятельство в значительной степени будет зависеть от того, состоятся ли какие-то отъезды.

Как сообщает Mundo Deportivo, "матрасники" присматриваются к Мартину Пайеро из "Удинезе". В общем, тот факт, что "Атлетико" не намерен подписывать контракты зимой, не означает, что они не работают на средне- и долгосрочную перспективу. По данным transfermarkt, стоимость центрального полузащитника составляет 4,5 млн евро. Отношения между "Удинезе" и "Атлетико" являются отличными после таких операций последних лет, как переходы Де Пауля и Молины в Мадрид, или же переход Неуэна Переса в обратном направлении.

Добавим, что в этом сезоне Мартин Пайоро провел 11 матчей, где отметился одним ассистом.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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