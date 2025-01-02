Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Родри оценил шансы Ямаля на получение Золотого мяча
Видно потенциал
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри считает, что у вингера "Барселоны" Ламина Ямаля есть для того, чтобы выиграть "Золотой мяч".
"Да, я оказал небольшое давление на него (во время своей речи на церемонии в Париже). Думаю, у него есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч".
Я не знаю когда он получит его, сейчас или позже. Но я убежден, что у него есть потенциал для этого", — цитирует Родри AS.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
- Стало известно, сколько предложил Реал Ливерпулю за трансфер Александера-Арнольда
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000