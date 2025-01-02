Родри оценил шансы Ямаля на получение Золотого мяча

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри считает, что у вингера "Барселоны" Ламина Ямаля есть для того, чтобы выиграть "Золотой мяч".

"Да, я оказал небольшое давление на него (во время своей речи на церемонии в Париже). Думаю, у него есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч".

Я не знаю когда он получит его, сейчас или позже. Но я убежден, что у него есть потенциал для этого", — цитирует Родри AS.