  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Родри оценил шансы Ямаля на получение Золотого мяча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Родри оценил шансы Ямаля на получение Золотого мяча

Испания
Обновлено

Видно потенциал

Родри оценил шансы Ямаля на получение Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри считает, что у вингера "Барселоны" Ламина Ямаля есть для того, чтобы выиграть "Золотой мяч".

"Да, я оказал небольшое давление на него (во время своей речи на церемонии в Париже). Думаю, у него есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч".

Я не знаю когда он получит его, сейчас или позже. Но я убежден, что у него есть потенциал для этого", — цитирует Родри AS.

По теме
yellow-arrow
Защитник Сельты может сменить клубную прописку этой зимой
yellow-arrow
Мадридский Атлетико присматривается к полузащитнику Удинезе
yellow-arrow
Игрок Тоттенхэма хочет вернуться в Ла Лигу
Испания Золотой мяч Барселона Манчестер Сити Родри Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости