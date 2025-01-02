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Защитник Сельты может сменить клубную прописку этой зимой

Испания

На этого игрока претендуют два испанских клуба

Защитник Сельты может сменить клубную прописку этой зимой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джозеф Айду второй год подряд не может похвастаться стабильной игровой практикой в "Сельте". Если в прошлом сезоне ганцу помешала травма ахиллов, то на этот раз он не входит в планы Клаудио Хиральдеса. Эта ситуация заставляет центрального защитника искать себе новую команду и похоже, что он сможет покинуть "кельтов" уже в январе.

Как сообщает Relevo, "Лас-Пальмас" и "Вальядолид" ведут переговоры по трансферу 29-летнего игрока. "Желтые" пока опережают аутсайдера Ла Лиги в борьбе за подписание защитника. "Лас-Пальмас" рассматривает аренду ганца, которая могла бы стать идеальным вариантом развития событий для него. "Желтые" рассматривают Джозефа Айду как возможность укрепить оборону, которая нуждается в большей надежности, чтобы конкурировать во второй половине чемпионата.

Добавим, что в этом сезоне ганец провел 3 матча, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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