Анчелотти ответил на вопросы относительно возможного трансфера Александера-Арнольда в Реал

На первой пресс-конференции в новом году главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был сдержан в комментариях относительно возможного трансфера правого защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда.

Итальянец отметил, что сейчас команда сосредоточена на играх января и не хочет отвлекаться на трансферные слухи.

"Говорить об этом немного сложнее. Посмотрим посмотрим. Единственное, что я могу сказать, это то, что у нас много игр в январе, и мы сосредоточены на этом. Говорить о рынке мне сейчас нелегко.

Я не хочу об этом разговаривать, потому что сейчас не время говорить на эту тему. Посмотрим, что будет дальше, учитывая, что я доволен тем составом, который у меня есть сейчас", - сказал специалист.