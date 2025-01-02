Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти ответил на вопросы относительно возможного трансфера Александера-Арнольда в Реал
Я доволен тем составом, который у меня есть сейчас (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
На первой пресс-конференции в новом году главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был сдержан в комментариях относительно возможного трансфера правого защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда.
Итальянец отметил, что сейчас команда сосредоточена на играх января и не хочет отвлекаться на трансферные слухи.
"Говорить об этом немного сложнее. Посмотрим посмотрим. Единственное, что я могу сказать, это то, что у нас много игр в январе, и мы сосредоточены на этом. Говорить о рынке мне сейчас нелегко.
Я не хочу об этом разговаривать, потому что сейчас не время говорить на эту тему. Посмотрим, что будет дальше, учитывая, что я доволен тем составом, который у меня есть сейчас", - сказал специалист.
Популярное сейчас
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- +1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk
- Таблетка памяти. На месте будущей академии в Винниках должны были построить клубный стадион Руха
- Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО