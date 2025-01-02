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Анчелотти ответил на вопросы относительно возможного трансфера Александера-Арнольда в Реал

Испания

Я доволен тем составом, который у меня есть сейчас (с)

Анчелотти ответил на вопросы относительно возможного трансфера Александера-Арнольда в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

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На первой пресс-конференции в новом году главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был сдержан в комментариях относительно возможного трансфера правого защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда.

Итальянец отметил, что сейчас команда сосредоточена на играх января и не хочет отвлекаться на трансферные слухи.

"Говорить об этом немного сложнее. Посмотрим посмотрим. Единственное, что я могу сказать, это то, что у нас много игр в январе, и мы сосредоточены на этом. Говорить о рынке мне сейчас нелегко.

Я не хочу об этом разговаривать, потому что сейчас не время говорить на эту тему. Посмотрим, что будет дальше, учитывая, что я доволен тем составом, который у меня есть сейчас", - сказал специалист.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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