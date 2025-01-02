Полузащитник Барселоны разочарован клубом. Футболист рассказал чем именно

Полузащитник испанской "Барселоны" разочарован клубом.

По словам Френки де Йонга в интервью VoetbalPrimeur, ему было трудно представить, что за 4 гола он выиграет только три трофея. Это его разочаровало

"Когда я подписывал контракт с "Барселоной", я не мог себе представить, что за 4 года выиграю только Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании. Я ожидал, по крайней мере, этого вдвойне, так что меня это разочаровывает. На пути происходят вещи, которые невозможно предсказать", - сказал де Йонг.

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В этом сезоне, Френки де Йонг сыграл в 13-ти матчах "Барселоны", в которых забил гол и отметился голевой передачей.