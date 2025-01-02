  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Полузащитник Барселоны разочарован клубом. Футболист рассказал чем именно
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Барселоны разочарован клубом. Футболист рассказал чем именно

Испания

Удивительная причина

Полузащитник Барселоны разочарован клубом. Футболист рассказал чем именно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник испанской "Барселоны" разочарован клубом.

По словам Френки де Йонга в интервью VoetbalPrimeur, ему было трудно представить, что за 4 гола он выиграет только три трофея. Это его разочаровало

"Когда я подписывал контракт с "Барселоной", я не мог себе представить, что за 4 года выиграю только Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании.

Я ожидал, по крайней мере, этого вдвойне, так что меня это разочаровывает. На пути происходят вещи, которые невозможно предсказать", - сказал де Йонг.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне, Френки де Йонг сыграл в 13-ти матчах "Барселоны", в которых забил гол и отметился голевой передачей.

По теме
yellow-arrow
Френки де Йонг: 2024 год был для меня самым сложным
yellow-arrow
Анчелотти ответил на вопросы относительно возможного трансфера Александера-Арнольда в Реал
yellow-arrow
Защитник Сельты может сменить клубную прописку этой зимой
Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Voetbal Primeur
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости