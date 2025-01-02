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Френки де Йонг: 2024 год был для меня самым сложным
Футболист высказался о своей травме голеностопа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своей травме голеностопа, которая преследовала его на протяжении большей части 2024 года.
"На начальной стадии травмы голеностопа я был занят своей лодыжкой день и ночь... И это был самый сложный год для меня.
Как только я просыпался, я сразу это чувствовал: "Стало ли хуже? Есть ли реакция?". Надо принимать во внимание лодыжку, это была серьезная травма. Я имею в виду, что мне придется продолжать уделять ей внимание. У некоторых игроков это касается колена, а у меня - голеностопного сустава", - сказал Френки де Йонг.
Добавим, что 27-летний полузащитник в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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