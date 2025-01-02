Френки де Йонг: 2024 год был для меня самым сложным

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о своей травме голеностопа, которая преследовала его на протяжении большей части 2024 года.

"На начальной стадии травмы голеностопа я был занят своей лодыжкой день и ночь... И это был самый сложный год для меня.

Как только я просыпался, я сразу это чувствовал: "Стало ли хуже? Есть ли реакция?". Надо принимать во внимание лодыжку, это была серьезная травма. Я имею в виду, что мне придется продолжать уделять ей внимание. У некоторых игроков это касается колена, а у меня - голеностопного сустава", - сказал Френки де Йонг.