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Звездный вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

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Звездный вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Талантливый игрок "Барселоны" Ламин Ямаль, вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче против "Леганеса".

Ямаль, вероятно, будет готов 8 января сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетик Бильбао".

Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 6-ю голами и 12-ю голевыми передачами.

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Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
02.01.2025 в 18:22
Дай Боже йому мозок втікти з цього цвинтаря молодих талантів
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
02.01.2025 в 18:22
Дай Боже йому мозок втікти з цього цвинтаря молодих талантів
Ответить
0
0

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