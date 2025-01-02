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Звездный вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы
Хорошие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый игрок "Барселоны" Ламин Ямаль, вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче против "Леганеса".
Ямаль, вероятно, будет готов 8 января сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетик Бильбао".
Lamine Yamal y Héctor Fort realizan una parte del entrenamiento con el grupo ???? pic.twitter.com/BYyxIkWt1J— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 2, 2025
Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 6-ю голами и 12-ю голевыми передачами.
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02.01.2025 в 18:22
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