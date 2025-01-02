Звездный вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

Талантливый игрок "Барселоны" Ламин Ямаль, вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, полученной в матче против "Леганеса".

Ямаль, вероятно, будет готов 8 января сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетик Бильбао".

Lamine Yamal y Héctor Fort realizan una parte del entrenamiento con el grupo ???? pic.twitter.com/BYyxIkWt1J — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 2, 2025

Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 6-ю голами и 12-ю голевыми передачами.