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Бетис близок к подписанию нападающего Манчестер Юнайтед

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Бетис близок к подписанию нападающего Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Бетис" близок к тому, чтобы подписать нападающего "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что "Бетис" приближается к тому, чтобы подписать 24-летнего Антони из "МЮ" в зимнее трансферное окно на правах аренды, потому что Ассане Диао в ближайшее время станет игроком "Комо".

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Благодаря продаже своего воспитанника, который принесет севильскому клубу значительную прибыль, они намерены направить часть этих денег на аренду Антони. Также известно, что "красные дьяволы" все равно будут вынуждены платить часть его зарплаты, которая составляет около 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Напомним, что Антони перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года за 95 миллионов евро из амстердамского "Аякса". Бразильский вингер за это время провел 94 игры в составе английского клуба, отметившись 12 голами и 5 ассистами. На данный момент его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

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Бетис (Севилья) Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
The Times
Опубликовал: Андрей Журба
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