Барселона ищет нового шеф-повара после жалобы Левандовского

В лагере "Барселоны" происходят неожиданные изменения. Как пишет Sport, клуб активно ищет нового шеф-повара для команды. Причиной таких изменений стала жалоба польского форварда Роберта Левандовского.

Игроку не нравилось то, как готовились яйца. Главный тренер команды Ханси Флик принял эту жалобу и попросил руководство "Барселоны" сменить работника.

Администрация клуба уже начала поиск нового шеф-повара.