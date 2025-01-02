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Барселона ищет нового шеф-повара после жалобы Левандовского

Испания

Администрация клуба уже начала поиск нового работника

Барселона ищет нового шеф-повара после жалобы Левандовского

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В лагере "Барселоны" происходят неожиданные изменения. Как пишет Sport, клуб активно ищет нового шеф-повара для команды. Причиной таких изменений стала жалоба польского форварда Роберта Левандовского.

Игроку не нравилось то, как готовились яйца. Главный тренер команды Ханси Флик принял эту жалобу и попросил руководство "Барселоны" сменить работника.

Администрация клуба уже начала поиск нового шеф-повара.

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Роберт Левандовский Барселона Ханси Флик
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
02.01.2025 в 19:57
Якщо це правда, то це повний крінж . Вже кухарі винні в безладі в банкрутів. А може це новий важіль Залупорти, звільнити кухарів, зекономивши пару тисяч євро, а каліки нехай самі собі готовлять
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Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
02.01.2025 в 19:57
Якщо це правда, то це повний крінж . Вже кухарі винні в безладі в банкрутів. А може це новий важіль Залупорти, звільнити кухарів, зекономивши пару тисяч євро, а каліки нехай самі собі готовлять
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Перевзутий
02.01.2025 в 19:13
В тг канале Барса Family уже классно пошутили по этому поводу. А вообще, Роберт, не вы#буйся! Ешь шо дают
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avatar
Просто Квашин (Харків)
02.01.2025 в 19:17
Левандовському не сподобалось, як шеф-кухар держав його за яйця....
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