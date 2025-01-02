Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона ищет нового шеф-повара после жалобы Левандовского
Администрация клуба уже начала поиск нового работника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В лагере "Барселоны" происходят неожиданные изменения. Как пишет Sport, клуб активно ищет нового шеф-повара для команды. Причиной таких изменений стала жалоба польского форварда Роберта Левандовского.
Игроку не нравилось то, как готовились яйца. Главный тренер команды Ханси Флик принял эту жалобу и попросил руководство "Барселоны" сменить работника.
Администрация клуба уже начала поиск нового шеф-повара.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
02.01.2025 в 19:57
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Контракт Дани Ольмо может стоить Лапорте должности президента Барселоны
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 3