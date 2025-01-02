Болельщики недовольны. Президент Барселоны не собирается уходить в отставку

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не собирается уходить в отставку со своего поста.

По информации от издания Diario SPORT, каталонский гранд сейчас находится на пороге серьезного кризиса, ведь они не смогли зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Из-за этой ситуации президент клуба подвергся критике в свой адрес. Однако 62-летний Лапорта не намерен уходить в отставку, чего требуют члены правления.

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Жоан Лапорта стремится остаться президентом "Барсы" по крайней мере до 2026 года, когда состоятся следующие президентские выборы.