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Тибо Куртуа высказался о плотном календаре матчей

Испания

Игрок поделился своими мыслями

Тибо Куртуа высказался о плотном календаре матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался о плотном графике матчей. Бельгиец подчеркнул, что футболисты нуждаются в большем отдыхе.

"Мы должны положить конец отговоркам: "Вы зарабатываете много денег". Вы также можете зарабатывать деньги, играя на 10 игр меньше. Дело не в том, что игр слишком много... Я думаю, проблема в том, что мы не получаем достаточно отдыха", - сказал Куртуа.

Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 3-го января. Команда сыграет против "Валенсии".

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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