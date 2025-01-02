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Тибо Куртуа высказался о плотном календаре матчей
Игрок поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа высказался о плотном графике матчей. Бельгиец подчеркнул, что футболисты нуждаются в большем отдыхе.
"Мы должны положить конец отговоркам: "Вы зарабатываете много денег". Вы также можете зарабатывать деньги, играя на 10 игр меньше. Дело не в том, что игр слишком много... Я думаю, проблема в том, что мы не получаем достаточно отдыха", - сказал Куртуа.
Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 3-го января. Команда сыграет против "Валенсии".
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