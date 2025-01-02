Известен запасной план Барселоны на случай, если им не удастся зарегистрировать Дани Ольмо

"Барселона" рассматривает "план Б" на случай, если им не удастся зарегистрировать Дани Ольмо.

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, каталонский клуб рассматривает возможность взять нападающего "Челси" Кристофера Нкунку в аренду, если они не смогут зарегистрировать Дани Ольмо.

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Считается, что такой переход мог бы стать для "Барселоны" одним из лучших решений, учитывая нынешние проблемы клуба, связанные с 26-летним испанским атакующим полузащитником и его заявкой на вторую половину сезона.

В ближайшее время эта ситуация должна быть решена. Также, на данный момент неизвестно, захочет ли лондонский клуб отпустить своего игрока в аренду, если испанский гранд сделает соответствующее предложение.

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Добавим, что в этом сезоне 27-летний Кристофер Нкунку не является основным нападающим в команде Энцо Марески. Француз забил 12 голов и отдал 4 ассиста в 27 матчах за лондонский клуб во всех турнирах. Его стоимость, по версии портала Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.