Жирона хочет снова арендовать центрбека Барселоны

Зимнее трансферное для "Барселоны" обещает быть спокойным. Из-за финансовых трудностей каталонский клуб не планирует совершать масштабных трансферов.

Одним из игроков, чье будущее в клубе под вопросом, является центральный защитник Эрик Гарсия. По данным MD, "Жирона", где футболист уже играл на правах аренды, заинтересована в повторном подписании. Однако, "Барселона" не желает отдавать своего игрока в аренду и рассчитывает на его продажу.

Из-за таких разногласий между клубами, трансфер Гарсии в "Жирону" в зимнее трансферное окно маловероятен. Скорее всего, клубы отложат переговоры до лета.