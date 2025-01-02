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Жирона хочет снова арендовать центрбека Барселоны

Испания

Но каталонский клуб хочет лишь продать игрока

Жирона хочет снова арендовать центрбека Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зимнее трансферное для "Барселоны" обещает быть спокойным. Из-за финансовых трудностей каталонский клуб не планирует совершать масштабных трансферов.

Одним из игроков, чье будущее в клубе под вопросом, является центральный защитник Эрик Гарсия. По данным MD, "Жирона", где футболист уже играл на правах аренды, заинтересована в повторном подписании. Однако, "Барселона" не желает отдавать своего игрока в аренду и рассчитывает на его продажу.

Из-за таких разногласий между клубами, трансфер Гарсии в "Жирону" в зимнее трансферное окно маловероятен. Скорее всего, клубы отложат переговоры до лета.

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Барселона Жирона Эрик Гарсия
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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